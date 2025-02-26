Четыре человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области

Четыре человека погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области 26 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Кадрами последствий жуткого ДТП на 56 км автодороги "Алматы – Астана" поделились в пресс-службе регионального департамента полиции.

Фото: Департамент полиции Алматинской области

"Предварительно установлено, что водитель BMW-728, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с Ford Mondeo, в результате чего Ford загорелся. Его водитель и двое пассажиров, а также пассажир BMW погибли на месте. Водителя BMW с различными травмами госпитализировали", – сообщили правоохранители.

В данный момент полиция ведет досудебное расследование аварии, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по правой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Руслан Алькенев озвучил причины высокой аварийности на дорогах Казахстана, а также сообщил, что в стране выявили более 7 тыс. укрытых ранее от учета ДТП.