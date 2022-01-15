16:17 15.01.2022
Задержан экс-вице-министр энергетики Жумабай Карагаев
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, передает Zakon.kz.
Также задержаны руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.
В отношении Жумабая Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.