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Законодательство РК
16:17 15.01.2022

Задержан экс-вице-министр энергетики Жумабай Карагаев

Экс-вице-министр энергетики задержан Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержан вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, передает Zakon.kz.

Также задержаны руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, говорится в сообщении пресс-службы АФМ РК.

В отношении Жумабая Карагаева постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца.

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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