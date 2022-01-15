17:13 15.01.2022
Президент отменил режим ЧП в Актюбинской области
Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил режим чрезвычайного положения в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом размещена на сайте Акорды.
В тексте говорится:
«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отменить с 7:00 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года №738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области».
Указ вводится в действие со дня подписания.