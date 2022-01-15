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17:13 15.01.2022

Президент отменил режим ЧП в Актюбинской области

Отмена режима ЧП в Актюбинской области Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил режим чрезвычайного положения в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом размещена на сайте Акорды.

В тексте говорится:

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить с 7:00 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года №738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области».

Указ вводится в действие со дня подписания.

Константин Вноровский
Беспорядки-2022 Токаев Касым-Жомарт Актюбинская область Казахстан
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