Президент отменил режим ЧП в Актюбинской области

Информация об этом размещена на сайте Акорды.

В тексте говорится:

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отменить с 7:00 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области, введенное Указом Президента Республики Казахстан от 5 января 2022 года №738 «О введении чрезвычайного положения в Актюбинской области».

Указ вводится в действие со дня подписания.