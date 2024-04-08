Режим ЧС объявили еще в одном районе Актюбинской области
Фото: ДЧС ЗКО
В Актюбинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации еще в одном районе, сообщает Zakon.kz.
Речь идет об Иргизском районе. Соответствующее решение опубликовано в Facebook акимата.
"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Иргизского района Актюбинской области. Для проведения мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, назначаю себя руководителем ликвидации ЧС", – говорится в решении акима района Нурлана Кызбергенова.
В ночь на 8 апреля стало известно, что в городе Актобе и шести районах Актюбинской области ввели режим ЧС.
В результате паводка в области повреждено 1053 жилых дома, 46 зданий и сооружений, 232 двора и 689 дачных домов, сообщил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на площадке СЦК.
Между тем в Актюбинской области пострадавшие от паводков начали получать компенсацию материального ущерба.
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