Режим ЧС объявили еще в одном районе Актюбинской области

В Актюбинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации еще в одном районе, сообщает Zakon.kz.

Речь идет об Иргизском районе. Соответствующее решение опубликовано в Facebook акимата.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Иргизского района Актюбинской области. Для проведения мероприятий, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации, назначаю себя руководителем ликвидации ЧС", – говорится в решении акима района Нурлана Кызбергенова.

В ночь на 8 апреля стало известно, что в городе Актобе и шести районах Актюбинской области ввели режим ЧС.

В результате паводка в области повреждено 1053 жилых дома, 46 зданий и сооружений, 232 двора и 689 дачных домов, сообщил заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев на площадке СЦК.

Между тем в Актюбинской области пострадавшие от паводков начали получать компенсацию материального ущерба.