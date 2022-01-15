Елизавета II объявила сыну, что он больше не будет «королевским высочеством»

Как передает газета New York Post со ссылкой на источники во дворце, принц Эндрю, второй сын Елизаветы II, которого британские СМИ и эксперты часто называли любимым ребенком королевы, лишился почетных воинских званий, королевских патронажей, а в суде будет защищать себя как частное лицо.

Это решение означает, что герцог Йоркский полностью отстранен от официальной королевской жизни.

Отмечается, что все остальные роли принца Эндрю будут распределены между другими членами семьи.

Сына британской королевы Елизаветы II Эндрю подозревают в сексуальном насилии в отношении Вирджинии Робертс-Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг герцога Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Суд отказался отклонить гражданский иск, который подала Джуффре, и обязал Эндрю дать показания под присягой.

По некоторым данным, несмотря на произошедшее, королева и принц по-прежнему остаются близки. Королева не демонстрировала признаков печали или смятения, вообще ничего эмоционального не было, пишет New York Post.

Кроме того, есть предположение, что Елизавета II финансировала защиту принца в суде из личных средств. По данным источника газеты, Эндрю получает от королевы порядка 323 тыс. долларов в год.