На медучреждения было совершено 20 нападений во время беспорядков

В ходе беспорядков было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения – пять стационаров, один пункт первичной медико-санитарной помощи и 14 аптек, все в городе Алматы. Пострадали семь медицинских работников (пять в Алматы, по одному в Шымкенте и Алматинской области) и 45 автомашин скорой медицинской помощи в четырех регионах: в Алматы – 31, в Шымкенте – семь, в Алматинской области – пять, в Жамбылской – два. Четыре автомобиля ремонту не подлежат.

Медицинской авиацией из города Нур-Султана в Республиканский центр крови города Алматы было доставлено 360 доз крови для создания резерва. Медицинские организации лекарственными препаратами и компонентами крови были обеспечены в полном объеме.

Три медицинские клиники города Алматы – 1-я, 7-я и 12-я городские больницы практически трое суток находились в осадном положении, при этом сотрудники в этот период работали без смены, круглосуточно. Не было подвоза питания для больных, и медикам приходилось готовить еду для пациентов.

Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном, русском языках и после получения медицинской помощи без разрешения покидали медорганизации, даже уходили из реанимаций, в сопровождении неизвестных вооруженных лиц.

В настоящее время все медицинские организации республики, в том числе по городу Алматы, работают в штатном режиме.