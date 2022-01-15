После извержения вулкана в Тонга на Японию обрушилось цунами

Как передает Japan Times, информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Цунами образовалось в результате извержения подводного вулкана в Тонга.

Специалисты ранее заявляли, волны могут накрыть все тихоокеанское побережье страны. Также во власти стихии может оказаться Токийский залив.

Отмечалось, что волны высотой до одного метра могли достигнуть всего тихоокеанского побережья Японии, а в районе западной части префектуры Кагосима волна может быть высотой 0,2 метра.

По данным издания, волны обрушились на японское побережье через несколько минут после того, как было обнародовано предупреждение.

Король Тонги Тупоу VI был вынужден покинуть дворец в столице страны Нукуалофе. После извержения вулкана в воде оказались несколько районов Нукуалофе, в том числе вблизи королевского дворца.