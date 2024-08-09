Возможны цунами: в Японии произошло землетрясение магнитудой 7.1

Мощное землетрясение магнитудой 7.1 произошло на юго-западе Японии. Некоторые западные острова страны получили сообщения о возможных цунами, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, жителей прибрежных префектур Коти и Миядзаки призывают эвакуироваться.

По данным метеорологического агентства Японии, подземные толчки произошли у побережья префектуры Миядзаки в 16:42 по местному времени.

Эпицентр землетрясения зафиксировали на глубине около 18 миль (29 км).

Недавно казахстанцы тоже почувствовали движение литосферных плит. Землетрясение магнитудой 5.8 произошло 2 августа в Восточно-Казахстанской области. Его почувствовали жители Усть-Каменогорска.

