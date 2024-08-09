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Возможны цунами: в Японии произошло землетрясение магнитудой 7.1

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 08:32 Фото: wikimedia
Мощное землетрясение магнитудой 7.1 произошло на юго-западе Японии. Некоторые западные острова страны получили сообщения о возможных цунами, сообщает Zakon.kz.

По информации The Independent, жителей прибрежных префектур Коти и Миядзаки призывают эвакуироваться.

По данным метеорологического агентства Японии, подземные толчки произошли у побережья префектуры Миядзаки в 16:42 по местному времени.

Эпицентр землетрясения зафиксировали на глубине около 18 миль (29 км).

Недавно казахстанцы тоже почувствовали движение литосферных плит. Землетрясение магнитудой 5.8 произошло 2 августа в Восточно-Казахстанской области. Его почувствовали жители Усть-Каменогорска.

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