Раненых полицейских в Алматы навестили популярные вайнеры

Как стало известно, один из стражей порядка вчера перенес сложную операцию. Преступники ему намеренно переехали грузовиком обе ноги.

От имени руководства Министерства внутренних дел, руководства, личного состава ДП города Алматы, от имени всех казахстанцев мы сегодня навестили наших коллег, пострадавших при пресечении массовых беспорядков, и справились об их здоровье. Пожелали им скорейшего выздоровления, быстрой реабилитации и возможности в ближайшее время встать в строй, чтобы продолжить свою службу во благо безопасности граждан и стабильности в стране. Заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Айдын Кабдулдинов

Вайнеры Медет Аманбаев и Мейрхан Шерниязов, посетившие пострадавших, отметили, что ситуация была очень сложной и они понимают, насколько реальной была угроза, нависшая над гражданами. Они поблагодарили сотрудников полиции и военнослужащих за то, что те ценой собственной жизни и здоровья пресекли эти преступные действия.

Вайнеры также навестили одну из своих подписчиц, которая тоже пострадала, попав в засаду преступников. Благо, сейчас жизни девушки ничто не угрожает и она идет на поправку.