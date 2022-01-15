Генсек ОДКБ: Казахстан возвращается к нормальной жизни

В интервью телеканалу «Беларусь 1» он рассказал, что чрезвычайное положение отменено еще не во всех регионах Казахстана, но страна возвращается к нормальной жизни: стрельбы уже нет, вооруженных столкновений тоже.

Практически в течение недели все подразделения, весь личный состав будут выведены в пункты постоянной дислокации. И, если погода не вмешается, то по плану Министерства обороны России до 19 января включительно запланировано всех вернуть в пункты постоянной дислокации. Генсек ОДКБ Станислав Зась

По его словам, у властей Казахстана, прежде всего у правоохранительных органов, еще много работы. В РК действовали организованные вооруженные группы, которые преследовали террористические цели, а среди задержанных в ходе беспорядков есть иностранцы, уточнил Зась.

Среди арестованных есть и иностранцы из разных стран. Но говорить о том, что там превалируют иностранцы, конечно, нельзя. Генсек ОДКБ Станислав Зась

Он особо подчеркнул, что миротворцы ОДКБ ехали в Казахстан не воевать, а устанавливать мир и стабильность, и добавил, что в адрес миротворцев от народа Казахстана поступали только положительные оценки.

Как резюмировал Зась, обращение Казахстана за помощью к ОДКБ было обоснованным, соответствовало ситуации, складывающейся в стране, все члены организации понимали необходимость оказания помощи.

Всех миротворцев ОДКБ планируется вернуть из РК в пункты постоянной дислокации до 19 января включительно.