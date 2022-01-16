Британские ученые: Лицо в маске выглядит привлекательнее

Как пишет The Guardian, исследователи заметили особенность, что в допандемийное время маски на лице, напротив, снижали привлекательность, так как считалось, что это заставляют людей думать о болезни, и человека следует избегать.

Первая часть исследования была проведена в феврале 2021 года, когда британцы уже привыкли носить маски при некоторых обстоятельствах. Сорок три женщины попросили оценить по шкале от одного до 10 привлекательность изображений мужских лиц без маски, в простой тканевой маске, синей медицинской маске и держащих простую черную книгу, закрывающую область лица.

По результатам те, кто носил защитные маски, были значительно привлекательнее остальных. А хирургическая маска – обычная, одноразовая – делала владельца ещё красивее.

Пандемия изменила нашу психологию. Теперь, когда мы видим кого-то в маске, мы больше не думаем: «Этот человек болен, нужно держаться от него подальше». Это из эволюционной психологии: болезнь и ее признаки могут играть большую роль в выборе партнера. Раньше любые сигналы имели значение, но теперь мы можем наблюдать сдвиг в нашей психологии, ведь маски для лица больше не являются признаком заражения. Соавтор исследования Майкл Льюис

По мнению Льюиса, свою роль увеличении привлекательности мужчин в масках сыграло и то, что, прикрывая нижнюю часть лица, они притягивают внимание к своим глазам.