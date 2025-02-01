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Наука и технологии

Ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин

разговор, фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 10:20 Фото: pixabay
Долгое время считалось, что женщины говорят больше мужчин. Однако ученые из университета Аризоны выяснили, что это не совсем так, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей, разница в количестве произносимых слов между мужчинами и женщинами минимальна и сильно варьируется от человека к человеку. Работа опубликована Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Команда провела крупнейшее на сегодняшний день исследование, проанализировав данные 2197 человек из США, Швейцарии, Сербии и Австралии, собранные за 14 лет. Участники носили устройство Electronically Activated Recorder (EAR), которое записывало звуки в течение дня, позволяя фиксировать реальное количество сказанных слов.

"Результаты показали, что в среднем женщины произносили 13 349 слов в день, а мужчины – 11 950, что создает разницу примерно в 1073 слова. Однако эта разница недостаточно велика, чтобы быть статистически значимой", – отмечают ученые.

Исследователи подчеркивают, что разница в разговорной активности зависит от возраста:

  • у подростков и молодых людей (10–24 года) она была минимальной;
  • у взрослых (25–64 года) женщины действительно говорили заметно больше мужчин (примерно на 3275 слов в день);
  • в пожилом возрасте (65+ лет) тенденция даже слегка менялась – мужчины начинали говорить больше.

При этом исследователи не нашли связи между уровнем стресса и разговорной активностью: женщины не говорили больше из-за стресса вопреки распространенной гипотезе.

"При этом самооценка разговорной активности не всегда совпадала с реальными данными: женщины чаще считали себя более разговорчивыми, чем это было на самом деле, что может объясняться влиянием стереотипов", – говорится в статье.

Это исследование не только опровергает миф о "болтливости" женщин, но и подчеркивает, что разговорная активность определяется не полом, а возрастом, социальным контекстом и индивидуальными особенностями. Более того, данные показали, что люди в целом стали говорить меньше по сравнению с исследованием 2007 года – примерно на три тысячи слов в день.

Ранее ученые выяснили, какие качества помогают людям справляться с конфликтами. По мнению специалистов, смирение как личностная черта связано с меньшими уровнями гнева и снижением враждебности в неоднозначных социальных ситуациях.

Андрей Дюсупов
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