Ученые выяснили, действительно ли женщины говорят больше мужчин

Долгое время считалось, что женщины говорят больше мужчин. Однако ученые из университета Аризоны выяснили, что это не совсем так, сообщает Zakon.kz.

По мнению исследователей, разница в количестве произносимых слов между мужчинами и женщинами минимальна и сильно варьируется от человека к человеку. Работа опубликована Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Команда провела крупнейшее на сегодняшний день исследование, проанализировав данные 2197 человек из США, Швейцарии, Сербии и Австралии, собранные за 14 лет. Участники носили устройство Electronically Activated Recorder (EAR), которое записывало звуки в течение дня, позволяя фиксировать реальное количество сказанных слов.

"Результаты показали, что в среднем женщины произносили 13 349 слов в день, а мужчины – 11 950, что создает разницу примерно в 1073 слова. Однако эта разница недостаточно велика, чтобы быть статистически значимой", – отмечают ученые.

Исследователи подчеркивают, что разница в разговорной активности зависит от возраста:

у подростков и молодых людей (10–24 года) она была минимальной;

у взрослых (25–64 года) женщины действительно говорили заметно больше мужчин (примерно на 3275 слов в день);

в пожилом возрасте (65+ лет) тенденция даже слегка менялась – мужчины начинали говорить больше.

При этом исследователи не нашли связи между уровнем стресса и разговорной активностью: женщины не говорили больше из-за стресса вопреки распространенной гипотезе.

"При этом самооценка разговорной активности не всегда совпадала с реальными данными: женщины чаще считали себя более разговорчивыми, чем это было на самом деле, что может объясняться влиянием стереотипов", – говорится в статье.

Это исследование не только опровергает миф о "болтливости" женщин, но и подчеркивает, что разговорная активность определяется не полом, а возрастом, социальным контекстом и индивидуальными особенностями. Более того, данные показали, что люди в целом стали говорить меньше по сравнению с исследованием 2007 года – примерно на три тысячи слов в день.

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