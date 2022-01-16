Способ посадки самолетов хотят поменять в США для сокращения выбросов в атмосферу

Как пишет rg.ru, в настоящее время большинство самолетов, приземляющихся в аэропортах, снижаются по ступенчатому методу, когда лайнер многократно включает двигатели во время снижения.

В соответствии с новым планом американского авиационного ведомства, самолеты вместо этого будут снижаться с крейсерской высоты на взлетно-посадочную полосу по более плавной непрерывной траектории с двигателями, работающими почти на холостом ходу.

Новый метод должен привести к сокращению выбросов в атмосферу, а у пассажиров появится возможность ощутить более плавный заход на посадку, считают специалисты.

Отмечается, что в 2021 году FAA внедрило OPD - способ спуска с оптимизированным профилем в различных аэропортах по всей стране, включая международные аэропорты Даллас-Форт-Уэрт, Майами и Орландо. В этом году планируется осуществить подобные спуски в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, международном аэропорту Канзас-Сити в Миссури и на аэродроме Эппли в Омахе в штате Небраска.

Исследователи из FAA и Технологического института Джорджии обнаружили, что использование OPD сократило примерно 18,5 тонны выбросов углекислого газа в международном аэропорту Лос-Анджелеса всего за один год.