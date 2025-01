Мексика запретила посадку самолетов с мигрантами из США

24 января два Boeing C-17 ВВС США с нелегалами совершили рейсы в Гватемалу, но военно-транспортный самолет в Мексику так и не вылетел, передает NBC News. Планировался перелет 80 мигрантов в каждом самолете.

JUST IN: Mexico denied a U.S. military plane permission to land on Thursday



NOTE: Video shows illegals landing in Guatemala



Two Guatemala-bound Air Force C-17s flew about 80 deportees each out of the U.S. on Thursday night



A third flight to Mexico never took off



