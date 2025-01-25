#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
517.84
543.11
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
517.84
543.11
5.28
Мир

Мексика запретила посадку самолетов с мигрантами из США

Мигранты, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 05:50 Фото: Х/funymudpee
Мексика не дала разрешение на прием мигрантов из Соединенных Штатов Америки, сообщает Zakon.kz.

24 января два Boeing C-17 ВВС США с нелегалами совершили рейсы в Гватемалу, но военно-транспортный самолет в Мексику так и не вылетел, передает NBC News. Планировался перелет 80 мигрантов в каждом самолете.

"Для отправки депортированных в другую страну требуется сотрудничество с правительством этой страны, а Мексика отказалась дать свое согласие", – говорится в публикации.

По данным NBC News, представитель Белого дома не ответил на текстовое сообщение с просьбой прокомментировать позицию Мексики.

24 января Дональд Трамп по телефону вступил в конфликт с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за суверенитета Гренландии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Госдеп США заморозил все заявки на смену пола в паспортах
Мир
06:55, Сегодня
Госдеп США заморозил все заявки на смену пола в паспортах
В Словакии началась масштабная акция протеста
Мир
05:05, Сегодня
В Словакии началась масштабная акция протеста
Древний самогон обнаружили китайские археологи
Мир
04:40, 25 января 2025
Древний самогон обнаружили китайские археологи
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: