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06:43 16.01.2022

Власти Чили временно закрыли пляжи из-за надвигающегося цунами

Чили Фото: pixabay
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщает об угрозе цунами в трех регионах страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга, передает Zakon.kz.

Как пишет RT, красный уровень тревоги объявлен на территории прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос.

Отмечается, что это превентивная мера безопасности по причине предстоящего небольшого цунами.

Угроза цунами также объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.

Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана и цунами.

Елена Беляева
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