Власти Чили временно закрыли пляжи из-за надвигающегося цунами

Как пишет RT, красный уровень тревоги объявлен на территории прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос.

Отмечается, что это превентивная мера безопасности по причине предстоящего небольшого цунами.

Угроза цунами также объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.

Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана и цунами.