06:43 16.01.2022
Власти Чили временно закрыли пляжи из-за надвигающегося цунами
Фото: pixabay
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям страны сообщает об угрозе цунами в трех регионах страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга, передает Zakon.kz.
Как пишет RT, красный уровень тревоги объявлен на территории прибрежных пограничных регионов Кокимбо, Лос-Риос и Лос-Лагос.
Отмечается, что это превентивная мера безопасности по причине предстоящего небольшого цунами.
Угроза цунами также объявлена на Курилах и в Японии после извержения подводного вулкана Хунга-Хаапай у островов Тонга.
Король полинезийского государства Тонга Ахо-Эиту Тупоу VI был эвакуирован из своего дворца из-за извержения вулкана и цунами.