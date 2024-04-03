Японское национальное метеорологическое управление сообщило, что после тайваньского землетрясения цунами дошло до побережья японского острова Исигаки, передает Zakon.kz

Высота цунами в настоящее время уточняется.

До этого была информация, что цунами высотой 3 м достигло побережья японского острова Ёнагуни. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, высота волны может еще вырасти.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 3 апреля недалеко от Тайваня. Позже второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня.

Информации о пострадавших пока нет.