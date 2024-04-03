Цунами дошло до побережья японского острова Исигаки
Фото: pixabay
Японское национальное метеорологическое управление сообщило, что после тайваньского землетрясения цунами дошло до побережья японского острова Исигаки, передает Zakon.kz
Высота цунами в настоящее время уточняется.
До этого была информация, что цунами высотой 3 м достигло побережья японского острова Ёнагуни. Об этом сообщил телеканал NHK.
По его данным, высота волны может еще вырасти.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло 3 апреля недалеко от Тайваня. Позже второе землетрясение магнитудой 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня.
Информации о пострадавших пока нет.
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