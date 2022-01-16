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08:57 16.01.2022

Авто прослужит дольше, если ездить в правильном скоростном режиме – эксперт

автомобиль Фото: pixabay
Российский автоэксперт Илья Межибовский рассказал, как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, хоть машина рассчитана на простой в пробках, для транспорта это все же вредно. Оптимальный режим использования машины – это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 км/ч, считает специалист.

Межибовский пояснил, что при меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей – возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики.

По словам эксперта, учитывая невозможность постоянно ездить с комфортной для машины скоростью, достаточно придерживаться инструкции по ее эксплуатации и не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля, меняя моторное масло вовремя.

Елена Беляева
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