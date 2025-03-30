Мошенник годами получал пособие и ездил на люксовых авто

В Германии вычислили мошенника, который годами получал пособие и ездил при этом на люксовых автомобилях. Мужчина попался из-за штрафов за парковку, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, мужчина приехал в страну из Турции и прожил в Германии почти 30 лет. При этом он никогда не учился и зарабатывал на жизнь, трудился слесарем, буфетчиком и рабочим на фабрике.

С 2009 года он состоял в отношениях с полькой. У пары родились двое детей. В 2017 году они подали заявление на пособие. Мужчина указал, что зарабатывает всего 600 евро в месяц, а его супругу признали нищей.

"Пособие поступало бесперебойно, пока в 2019 году у дрезденской службы охраны общественного порядка не возникли подозрения. Мужчина оплатил наличными десятки штрафов за нарушение правил парковки – всего на 6500 евро. При этом штрафы он оплачивал ежемесячными платежами по 500 евро. Более того, якобы безработный неправильно парковался на роскошных арендованных автомобилях, например, Audi A8 стоимостью 100 000 евро", – пишет издание.

Следователи обнаружили, что в Польше есть несколько компаний, зарегистрированных на супругов. При этом выяснилось, что оба работают на постоянной основе. Во время обыска в их доме нашли 16 500 евро наличными.

Мужчину признали виновным в мошенничестве и приговорили к 10 месяцам испытательного срока. К тому же пара должна вернуть государству 52 тысячи евро.

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