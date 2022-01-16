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Законодательство РК
10:06 16.01.2022

Госслужащие Акмолинской области перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан Халқына»

акимат Фото: УП Акмолинской области
Государственные служащие Акмолинской области решили поддержать инициативу президента страны, перечислив однодневную заработную плату в фонд «Қазақстан Халқына», передает Zakon.kz.

По мнению представителей местных органов власти, казахстанский народ всегда отличали такие качества, как свобода, гостеприимство, уважение к старшим и взаимовыручка.

Очень радует тот факт, что средства из фонда будут направлены на решение самых актуальных проблем в различных сферах жизнедеятельности, в том числе и на поддержку пострадавших в период чрезвычайных ситуаций. Уверен, фонд станет еще одним инструментом объединения всех казахстанцев. Призываем всех казахстанцев, представителей гражданского общества, политических партий, бизнесменов  внести свой посильный вклад. Государственные служащие служат своему народу, фонд тоже народный. Руководитель отдела УВП Акмолинской области Жандаулет Кылышпаев

К слову, инициативу президента страны поддержал и ряд общественных объединений и бизнес-структур столичной области. Так, одними из первых на призыв откликнулись акционеры Степногорского горно-химического комбината. Они направили в фонд 350 млн тенге.

Елена Беляева
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