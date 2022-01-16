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Законодательство РК
10:38 16.01.2022

Всех захваченных в техасской синагоге заложников освободили

США Фото: pixabay
О спасении людей сообщил через Twitter губернатор штата Грэг Эбботт, передает Zakon.kz.
Все заложники живы и невредимы. Губернатор штата Техас Грэг Эбботт

Как пишет lenta.ru, во время полицейского штурма здания захватчик погиб.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный, угрожая взрывным устройством, взял четырех заложников, среди которых оказался раввин.

Американские СМИ пишут, что подозреваемый является братом осужденной за терроризм Аафии Сиддикки, и мужчина якобы требовал освободить ее. Сиддикки отбывает наказание на базе ВВС в Техасе. Она была приговорена к 86 годам за покушение на убийство американского солдата в 2010 году и подозревается в связях с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в РК).

Елена Беляева
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