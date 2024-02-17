На границе США с Мексикой строят военный лагерь из-за наплыва мигрантов
Это нужно, чтобы эффективнее противостоять наплыву незаконных мигрантов, заявил Эбботт.
"Чтобы повысить свой потенциал в вопросе охраны границ, мы строим новый военный лагерь, который даст возможность национальной гвардии Техаса улучшить проведение операций в этом районе", - приводит слова губернатора ТАСС.
"Он [лагерь] сможет вместить 1,8 тыс. солдат, а в случае необходимости - до 2,3 тыс. человек", - отметил Эбботт.
Ранее Верховный суд США ранее разрешил федеральным властям убрать колючую проволоку, что вызвало бурю негодования среди республиканцев по всей стране.
Ранее мы писали, что в Техасе начался миграционный кризис. Губернатор тогда объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.