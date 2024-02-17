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На границе США с Мексикой строят военный лагерь из-за наплыва мигрантов

На границе США с Мексикой строят военный лагерь из-за наплыва мигрантов Фото: pixabay
Губернатор Техаса Грег Эбботт сообщил накануне, что на границе штата с Мексикой начали строительство военного лагеря на 2,3 тыс. человек, сообщает Zakon.kz

Это нужно, чтобы эффективнее противостоять наплыву незаконных мигрантов, заявил Эбботт.

"Чтобы повысить свой потенциал в вопросе охраны границ, мы строим новый военный лагерь, который даст возможность национальной гвардии Техаса улучшить проведение операций в этом районе", - приводит слова губернатора ТАСС.

"Он [лагерь] сможет вместить 1,8 тыс. солдат, а в случае необходимости - до 2,3 тыс. человек", - отметил Эбботт.

Ранее Верховный суд США ранее разрешил федеральным властям убрать колючую проволоку, что вызвало бурю негодования среди республиканцев по всей стране.

Ранее мы писали, что в Техасе начался миграционный кризис. Губернатор тогда объявил о "вторжении" мигрантов и принятии мер по самозащите. По его словам, штат будет проводить собственную политику, поскольку федеральные власти не справляются с охраной границы.

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