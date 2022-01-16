12:41 16.01.2022
Чемпионат Азии по легкой атлетике в Нур-Султане перенесен
Фото: olympic.kz
Федерация легкой атлетики Казахстана объявила о переносе даты проведения 10-го чемпионата Азии по легкой атлетике, передает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета, решение было принято в связи с ростом заражения «омикрон-штаммом».
Столица должна была принять ЧА в феврале этого года. Уточняется, что соревнования назначены на 2023 год.
Благодарим за понимание и надеемся встретиться с вами на чемпионате в следующем году. Федерация легкой атлетики Казахстана