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Спорт

Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике с шестью медалями

ЧА по легкой атлетике, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 19:57 Фото: olympic.kz
Казахстан завершил чемпионат Азии по легкой атлетике в Южной Корее с шестью медалями, три из которых – золотые, сообщает Zakon.kz.

По итогу казахстанские легкоатлеты в Гуми взяли три "золота", "серебро" и две "бронзы".

Нора Джеруто оформила золотой дубль:

  • выиграла бег на 3000 м с препятствиями (9:10.46);
  • стала чемпионкой Азии на 5000 м (14:58.71).

Дейзи Джепкемей была лучшей в забеге на 10 тыс. м (30:48.44) и выиграла "бронзу" на 3000 м с препятствиями (9:27.51).

Елизавета Матвеева – вторая в прыжках в высоту (1.86 м), повторив успех прошлого года.

Надежда Дубовицкая, которая также прыгнула на 1.86 м, стала четвертой.

Ясмина Токсанбаева принесла Казахстану первую за 16 лет медаль в спортивной ходьбе на 20 км, обновив личный рекорд – 1:32:22.

В медальном зачете Казахстан поделил четвертое место с Катаром.

Выиграл медальный зачет Китай с 19 золотыми медалями, второй стала Индия с восемью золотыми. А на третьем месте финишировала Япония с пятью золотыми медалями.

Ранее сообщалось, что второе "золото" завоевала казахстанская легкоатлетка Нора Джеруто на чемпионате Азии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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