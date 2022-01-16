Аким Атырау Кайрат Уразбаев освобожден от должности

Как пишет МИА «Казинформ», 10 января Уразбаев был отозван на работу, но на следующий же день оформил больничный.

Распоряжением акима Атырауской области Махамбета Досмухамбетова Кайрат Уразбаев освобожден от должности акима города Атырау на основании поданного заявления. В настоящее время обязанности акима города исполняет заместитель акима Атырау Жумабек Каражанов. Пресс-служба акима Атырауской области

Кайрат Уразбаев родился в Атырауской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казанский химико-технологический институт (1987), специальность «Химическая технология переработки нефти».

Институт нефтегазового бизнеса (2010), специальность «Менеджер нефтегазового бизнеса».

Трудовой стаж:

Оператор комплексной экспедиции «Мангышлакнефтегазразведка», слесарь в НГДУ, оператор цеха № 3 Гурьевского нефтеперерабатывающего завода (1979-1987).

Начальник установки цеха № 1, начальник смены, начальник эстакады, заместитель начальника цеха, начальник цеха № 4, заместитель начальника производственного отдела (1987-1996).

Генеральный директор АОЗТ «Лукойл АНПЗ» (1996);

Заместитель начальника Главного управления развития производства аппарата Министерства нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (07.1996-03.1997).

Работа в Национальной компании «КазахОйл» (03.1997-01.2002).

Вице-президент по развитию – директор строящегося предприятия, вице-президент по развитию, директор по капитальному строительству и развитию, заместитель генерального директора по развитию Атырауского НПЗ (2001-08.2007).

Руководитель производственно-технической и строительной службы – первый заместитель генерального директора – главный инженер, директор Департамента маркетингового анализа, заместитель директора развития нефтепереработки и нефтехимии Национальной компании «КазМунайГаз» (09.2007-06.2012).

Заместитель генерального директора по развитию ТОО «Атырауский НПЗ», первый заместитель генерального директора по развитию и модернизации (06.2012-07.2013).

Генеральный директор ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» (02.07.2013-2016).

Первый заместитель председателя правления ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (2018-01.2020).

Аким города Атырау (01.2020-14.01.2022).

Жумабек Каражанов родился в Атырауской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Казахстанско-Британский технический университет;

Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, специальность «Бакалавр экономики и бизнеса», «Магистр экономики и бизнеса»

Сертификат «Государственного аудитора»

Трудовой стаж: