15:31 16.01.2022
Национализация РОП и льготы на автомобили – в Казахстане запустили онлайн-петицию
Фото: pixabay
Автолюбители Казахстана запустили онлайн-петицию на имя президента Касым-Жомарта Токаева с требованиями повысить доступность новых автомобилей и пересмотреть ставки утильсбора, передает Zakon.kz.
Обращение к главе государства размещено на сайте otinish.kz. По словам авторов петиции, отсутствие доступных автомобилей приводит к тому, что казахстанцы либо полулегально приобретают автомобили в Армении и России, либо ездят на очень старых авто, которые загрязняют воздух и «разваливаются на ходу».
В тексте обращения также отмечается, что казахстанцы платили утилизационный сбор больше, чем граждане других государств, входящих в ЕАЭС.
Неужели нельзя сделать льготы для простого народа на новые автомобили, хотя бы для новых молодых и многодетных семей? Сделать большие выплаты за сдачу старой машины?Авторы петиции
11 января президент поручил пересмотреть ставки утилизационного сбора. Кроме того, по словам Касым-Жомарта Токаева, данной функцией должно заниматься государство, а не частная компания.
С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.