Национализация РОП и льготы на автомобили – в Казахстане запустили онлайн-петицию

Обращение к главе государства размещено на сайте otinish.kz. По словам авторов петиции, отсутствие доступных автомобилей приводит к тому, что казахстанцы либо полулегально приобретают автомобили в Армении и России, либо ездят на очень старых авто, которые загрязняют воздух и «разваливаются на ходу».

В тексте обращения также отмечается, что казахстанцы платили утилизационный сбор больше, чем граждане других государств, входящих в ЕАЭС.

Неужели нельзя сделать льготы для простого народа на новые автомобили, хотя бы для новых молодых и многодетных семей? Сделать большие выплаты за сдачу старой машины? Авторы петиции

11 января президент поручил пересмотреть ставки утилизационного сбора. Кроме того, по словам Касым-Жомарта Токаева, данной функцией должно заниматься государство, а не частная компания.

С полным текстом петиции можно ознакомиться здесь.