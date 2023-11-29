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Петицию против антиваксеров запустили в Казахстане

Петицию против антиваксеров запустили в Казахстане Фото: freepik
На сайте Оtinish.kz 29 ноября запустили петицию за введение ответственности для родителей, отказывающихся от вакцинации детей, сообщает Zakon.kz.

В петиции говорится, что Казахстан столкнулся со всплеском заболеваемости инфекциями — в частности, корью, "из-за нежелания определенных родителей вакцинировать своих детей".

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"Отказ от вакцинации без веских причин становится не только проблемой здоровья отдельных семей, но и угрозой для общества в целом. Пропаганда антивакцинаторов и инфлюенсеров, призывающих отказываться от прививок, создает неверное восприятие и подвергает опасности не только тех, кто следует их советам, но и тех, кто находится вокруг", – говорится в петиции.

Авторы обращают внимание на прецедент, установленный Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) в 2021 году в решении по делу "Вавричка и другие против Чехии".

"ЕСПЧ признал обязательную вакцинацию законной и временами необходимой в демократическом обществе. Это решение подчеркивает важность принятия ответственности за заботу о здоровье детей и общества в целом. Поэтому мы призываем вас поддержать и присоединиться к нашей петиции о введении ответственности для родителей, отказывающихся от вакцинации без уважительных причин", – говорится в заявлении.

Авторы петиции предлагают следующие меры:

  • Обязательная вакцинация для посещения образовательных учреждений: в соответствии с решением ЕСПЧ дети, не имеющие справки о вакцинации от ведущих болезней, не должны быть допущены в детские сады и школы.
  • Ответственность родителей: родители, отказывающиеся от вакцинации детей без уважительных причин, должны нести ответственность за возможные последствия для здоровья своих детей и окружающих.
  • Противодействие антивакцинаторской пропаганде: принятие законов, регулирующих деятельность инфлюенсеров и медий, призывающих к отказу от вакцинации без научного обоснования.
"Мы уверены, что эти меры помогут обеспечить безопасность и здоровье наших детей, а также укрепить коллективный иммунитет нашего общества", – указано в петиции.

29 ноября министр здравоохранения Ажар Гиният в СЦК рассказала, как может развиваться заболеваемость корью в Казахстане. 

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