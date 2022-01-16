Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:49 16.01.2022

В акимате Караганды объяснили, почему на дорожном знаке старое название столицы

Акимат, табличка Астана Фото: Facebook/Denis Malinov
В соцсетях Караганды появились фотографии дорожных знаков на улицах города, где вместо «Нур-Султан» написано «Астана». В акимате города прояснили ситуацию, сообщает Zakon.kz.

Сразу появились слухи о новом переименовании города и что ему снова вернут название «Астана». Как выяснилось, это не соответствует истине.

Данный указательный дорожный знак находится на автомобильной дороге «7 магистраль» города Караганды. Сообщаем, что данный дорожный указатель не меняли, поэтому на нем указано старое название. Замена указателя предстоит в этом году в рамках капитального ремонта автодороги. Пресс-служба акимата города Караганды

В пресс-службе добавили, что в целом за период с 2019 по 2021 год заменено 120 указательных знаков направления движения транзитного транспорта.

Константин Вноровский
Караганда
КНБ: В регионах Казахстана продолжается антитеррористическая операция
15.01.2022
На медучреждения было совершено 20 нападений во время беспорядков
15.01.2022
4578 человек пострадали во время беспорядков и террористических атак в РК
15.01.2022
COVID-19 в Казахстане: за сутки заболели 13 523 человека
16.01.2022
Возбуждено 546 уголовных дел по факту массовых беспорядков в Казахстане
15.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости