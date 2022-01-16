В акимате Караганды объяснили, почему на дорожном знаке старое название столицы

Сразу появились слухи о новом переименовании города и что ему снова вернут название «Астана». Как выяснилось, это не соответствует истине.

Данный указательный дорожный знак находится на автомобильной дороге «7 магистраль» города Караганды. Сообщаем, что данный дорожный указатель не меняли, поэтому на нем указано старое название. Замена указателя предстоит в этом году в рамках капитального ремонта автодороги. Пресс-служба акимата города Караганды

В пресс-службе добавили, что в целом за период с 2019 по 2021 год заменено 120 указательных знаков направления движения транзитного транспорта.