В Костанае жители возмущаются расположением и отсутствием дорожных знаков

Жители города Костанай возмущаются расположением дорожных знаков на улицах города, сообщает Zakon.kz.

Так, костанайское издание "Наша газета" рассказывает в своем Telegram-канале об обращении к ним местного жителя. Пр его словам, рядом с перекрестком по пр. Абая и ул. Арыстанбекова дорожные знаки установлены в неверном порядке.

Фото: Telegram/Наша газета

"Два знака: "Главная дорога" и "Уступи дорогу" здесь вообще непонятно стоят. Еще и "Пешеходный переход" в придачу", – комментирует житель Костаная.

В комментариях к нему присоединились и другие горожане. Один указал на некорректную разметку по ул. Воинов и ул. Карбышева, а также по Чкалова – Карбышева. Другой пользователь отметил, что уже на протяжении года по пр. Кобланды батыра отсутствуют несколько знаков "Пешеходный переход".

29 июня в Костанае водитель на пешеходном переходе сбил женщину с двухлетним ребенком.