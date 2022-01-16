Террористы «выматывали» полицейских ложными вызовами – начальник ДП Алматы

С целью подрыва авторитета органов власти преступники переодевались в форму полицейских, военнослужащих. Из строя были выведены 493 камеры видеонаблюдения по периметру площади и на центральных улицах города. Баррикадировались проезжие части. По периметру выставлялись наблюдатели. Террористы группами по 4-5 человек передвигались на захваченных автомашинах без госномеров. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

На ходу протестующие обстреливали наряды полиции и блокпосты. Предприняли попытки нападения на войсковые части Минобороны с целью захвата оружия и боевой техники.

Затем они захватили международный аэропорт города Алматы и вывели из строя навигационное оборудование. Громили торгово-развлекательные центры, финансовые учреждения.

Хочу отметить массовость поступавших ложных сообщений о минировании различных зданий, стрельбе, погромах одновременно в разных частях города. Такая тактика применялась террористами в целях «выматывания» сотрудников полиции. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

5 января в связи с введением президентом страны режима чрезвычайного положения в Алматы и ввода частей и подразделений Минобороны в город удалось высвободить значительные силы полиции от обороны зданий и стратегических объектов и сконцентрироваться на выполнении основных задач по восстановлению конституционной законности.

С 6 января и по сегодняшний день совместно с сотрудниками специальных органов и военнослужащими проводится антитеррористическая операция по зачистке города.

Были выставлены блокпосты с целью контроля на всех въездах и выездах из города.

В ходе операции группы специальных подразделений ликвидировали баррикады, организованные террористами возле больниц, в том числе, расположенной в микрорайоне Калкаман. Параллельно шла ликвидация террористов. Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов