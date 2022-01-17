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Законодательство РК
01:22 17.01.2022

Франция вводит вакцинные пропуска

Вакцинные пропуска, Франция Фото: assemblee-nationale.fr
Парламент Франции одобрил введение в стране вакцинных пропусков, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в официальном аккаунте парламента в Twitter.

За принятие законопроекта проголосовали 215 парламентариев, против – 58, семь депутатов воздержались.

В конце декабря 2021 года на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового «омикрон-штамма» власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования.

Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.

Франция в настоящий момент переживает пятую волну пандемии. 11 января в стране был зафиксирован новый антирекорд по числу инфицированных за сутки - более 360 тыс. случаев. По словам главы Минздрава Оливье Верана, также заразившегося на текущей неделе коронавирусом, с момента начала пандемии санитарные власти еще никогда не фиксировали таких показателей в республике.

Константин Вноровский
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