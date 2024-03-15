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Законодательство РК

Реестр иноагентов планируют создать во Франции

Национальное собрание Франции, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 19:55 Фото: wikipedia
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект о предотвращении иностранного вмешательства, сообщает Zakon.kz.

Документ подразумевает, что иностранцев, занимающихся "лоббированием, коммуникацией или деятельностью по сбору средств", обяжут регистрироваться в специально созданном реестре, пишет Le Monde.

Планируется, что 25 марта Национальное собрание рассмотрит этот законопроект в первом чтении.

Французы считают, что угроза "иностранного вмешательства" исходит от России, Китая и Турции.

Схожий реестр существует в ряде стран, включая США (Закон о регистрации иностранных агентов), Великобританию (Схема регистрации иностранного влияния) и Россию (Закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием).

В Казахстане также есть похожий реестр: в сентябре 2023 года Комитет госдоходов опубликовал список лиц и организаций, финансируемых из-за рубежа. В него вошли 240 различных НПО, общественных фондов, организаций, правозащитников и журналистов.

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