01:58 17.01.2022
Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году
Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в городе Флоренс, штат Аризона, заявил, что снова вернется в Белый дом, сообщает Zakon.kz.
На митинге в Аризоне он подчеркнул, что необходимо «снова сделать Америку великой, снова».
Трансляцию мероприятия вел телеканал Newsmax.
Я верю, что 2024-й будет еще важнее, но нынешний год — это год, когда мы вернем Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку. Это очень важно. А в 2024 году мы вернем себе Белый дом. Экс-президент США Дональд Трамп
Ранее президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в нежелании мирно передать власть в стране, что закончилось штурмом Капитолия в прошлом году.
Трамп ответил на это, обвинив Байдена в попытках отвлечь общественность от собственных политических неудач.