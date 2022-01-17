Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

На митинге в Аризоне он подчеркнул, что необходимо «снова сделать Америку великой, снова».

Трансляцию мероприятия вел телеканал Newsmax.

Я верю, что 2024-й будет еще важнее, но нынешний год — это год, когда мы вернем Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку. Это очень важно. А в 2024 году мы вернем себе Белый дом. Экс-президент США Дональд Трамп

Ранее президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в нежелании мирно передать власть в стране, что закончилось штурмом Капитолия в прошлом году.

Трамп ответил на это, обвинив Байдена в попытках отвлечь общественность от собственных политических неудач.