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01:58 17.01.2022

Трамп пообещал вернуться в Белый дом в 2024 году

Обещал вернуться в Белый дом в 2024 году Фото: Instagram/realdonaldtrump
Бывший президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками в городе Флоренс, штат Аризона, заявил, что снова вернется в Белый дом, сообщает Zakon.kz.

На митинге в Аризоне он подчеркнул, что необходимо «снова сделать Америку великой, снова».

Трансляцию мероприятия вел телеканал Newsmax.

Я верю, что 2024-й будет еще важнее, но нынешний год — это год, когда мы вернем Палату представителей, вернем Сенат и вернем Америку. Это очень важно. А в 2024 году мы вернем себе Белый дом. Экс-президент США Дональд Трамп

Ранее президент США Джозеф Байден обвинил своего предшественника Дональда Трампа в нежелании мирно передать власть в стране, что закончилось штурмом Капитолия в прошлом году.

Трамп ответил на это, обвинив Байдена в попытках отвлечь общественность от собственных политических неудач.

Константин Вноровский
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