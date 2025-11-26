Дональд Трамп пообещал, что стрелявший около Белого дома "заплатит очень высокую цену"
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пострадавшие во время стрельбы около Белого дома служащие Нацгвардии находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.
В соцсети Truth Social политик уточнил, что стрелявший в них тоже тяжело ранен и будет наказан.
"Животное, которое застрелило двух национальных гвардейцев, получивших тяжелые ранения и сейчас находящихся в двух разных больницах, также получило тяжелые ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", – написал глава государства.
Он также отметил работу полицейских и сотрудников Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что двое служащих национальной гвардии пострадали во время стрельбы около Белого дома в США.
