Дональд Трамп пообещал, что стрелявший около Белого дома "заплатит очень высокую цену"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что пострадавшие во время стрельбы около Белого дома служащие Нацгвардии находятся в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

В соцсети Truth Social политик уточнил, что стрелявший в них тоже тяжело ранен и будет наказан.

"Животное, которое застрелило двух национальных гвардейцев, получивших тяжелые ранения и сейчас находящихся в двух разных больницах, также получило тяжелые ранения, но, несмотря на это, заплатит очень высокую цену", – написал глава государства.

Он также отметил работу полицейских и сотрудников Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что двое служащих национальной гвардии пострадали во время стрельбы около Белого дома в США.