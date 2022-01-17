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08:05 17.01.2022

Небольшой спад заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане

COVID-19 в Казахстане 17 января Фото: Zakon.kz
За сутки в стране зарегистрировали на 1999 заболевших меньше, чем днем ранее. Больше всего заражений зафиксировали в Нур-Султане, Алматы и Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 случая заболевания COVID-19, из них:

  • в Нур-Султане – 4 639;

  • в Алматы – 1 578;

  • в Шымкенте – 343;

  • в Акмолинской области – 400;

  • в Актюбинской области – 285;

  • в Алматинской области – 410;

  • в Атырауской области – 596;

  • в ВКО – 213;

  • в Жамбылской области – 257;

  • в ЗКО – 220;

  • в Карагандинской области – 1356;

  • в Костанайской области – 214;

  • в Кызылординской области – 270;

  • в Мангистауской области – 172;

  • в Павлодарской области – 345;

  • в СКО – 101;

  • в Туркестанской области – 125.

Всего в стране подтверждено 1 061 432 случаев.

1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 286;

  • в Алматы – 649;

  • в Шымкенте – 0;

  • в Акмолинской области – 42;

  • в Актюбинской области – 0;

  • в Алматинской области – 44;

  • в Атырауской области – 28;

  • в ВКО – 86;

  • в Жамбылской области – 42;

  • в ЗКО – 1;

  • в Карагандинской области – 143;

  • в Костанайской области – 9;

  • в Кызылординской области – 21;

  • в Мангистауской области – 4;

  • в Павлодарской области – 43;

  • в СКО – 310;

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 972 495 человек.

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