Небольшой спад заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 случая заболевания COVID-19, из них:
в Нур-Султане – 4 639;
в Алматы – 1 578;
в Шымкенте – 343;
в Акмолинской области – 400;
в Актюбинской области – 285;
в Алматинской области – 410;
в Атырауской области – 596;
в ВКО – 213;
в Жамбылской области – 257;
в ЗКО – 220;
в Карагандинской области – 1356;
в Костанайской области – 214;
в Кызылординской области – 270;
в Мангистауской области – 172;
в Павлодарской области – 345;
в СКО – 101;
в Туркестанской области – 125.
Всего в стране подтверждено 1 061 432 случаев.
1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 286;
в Алматы – 649;
в Шымкенте – 0;
в Акмолинской области – 42;
в Актюбинской области – 0;
в Алматинской области – 44;
в Атырауской области – 28;
в ВКО – 86;
в Жамбылской области – 42;
в ЗКО – 1;
в Карагандинской области – 143;
в Костанайской области – 9;
в Кызылординской области – 21;
в Мангистауской области – 4;
в Павлодарской области – 43;
в СКО – 310;
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 972 495 человек.
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