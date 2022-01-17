Небольшой спад заражений COVID-19 зафиксировали в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 16 января 2022 года. Информацию об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 524 случая заболевания COVID-19, из них:

в Нур-Султане – 4 639;

в Алматы – 1 578;

в Шымкенте – 343;

в Акмолинской области – 400;

в Актюбинской области – 285;

в Алматинской области – 410;

в Атырауской области – 596;

в ВКО – 213;

в Жамбылской области – 257;

в ЗКО – 220;

в Карагандинской области – 1356;

в Костанайской области – 214;

в Кызылординской области – 270;

в Мангистауской области – 172;

в Павлодарской области – 345;

в СКО – 101;

в Туркестанской области – 125.

Всего в стране подтверждено 1 061 432 случаев.

1712 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 286;

в Алматы – 649;

в Шымкенте – 0;

в Акмолинской области – 42;

в Актюбинской области – 0;

в Алматинской области – 44;

в Атырауской области – 28;

в ВКО – 86;

в Жамбылской области – 42;

в ЗКО – 1;

в Карагандинской области – 143;

в Костанайской области – 9;

в Кызылординской области – 21;

в Мангистауской области – 4;

в Павлодарской области – 43;

в СКО – 310;

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 972 495 человек.