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08:25 17.01.2022

Четыре казахстанца умерли от COVID-19 за сутки

КВИ Казахстан погибшие Фото: Zakon.kz
На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 77 474 человека (75 856+ и 1618-), сообщает Zakon.kz.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 17 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 6986 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 488.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 275 пациентов;

  • в состоянии крайней степени тяжести – 82;

  • на аппарате ИВЛ – 52.

КВИ в Казахстане

Фото: Минздрав РК

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