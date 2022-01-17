08:25 17.01.2022
Четыре казахстанца умерли от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 77 474 человека (75 856+ и 1618-), сообщает Zakon.kz.
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 17 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах лечатся 6986 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 488.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 275 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести – 82;
на аппарате ИВЛ – 52.
Фото: Минздрав РК
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