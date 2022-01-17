Четыре казахстанца умерли от COVID-19 за сутки

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 17 января 2022 года предоставила МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах лечатся 6986 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 488.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 275 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести – 82;

на аппарате ИВЛ – 52.

Фото: Минздрав РК