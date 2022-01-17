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08:41 17.01.2022

Еще 48 единиц оружия изъяли полицейские в Алматы

беспорядки в Алматы Фото: Zakon.kz
Комендатура города сообщила о том, что с начала антитеррористической операции задержано 2 601 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, передает Zakon.kz.

Как уточняется, всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4 077 боеприпасов. 15 января количество изъятого оружия составило 79 единиц.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило всего 329 сообщений. На колл-центр комендатуры поступило 48 сигналов от граждан, требовавшие оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.Информцентр комендатуры города Алматы

Данияр Кунафин
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