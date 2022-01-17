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Законодательство РК
08:54 17.01.2022

Очаг ящура ликвидируют в Карагандинской области

Ящур Карагандинская область Фото: Zakon.kz
Возбудитель ящура был выявлен у крупного рогатого скота в зимовке Талдыбулак Шетского района. Карантин на территории был объявлен 14 января, сообщает Zakon.kz.

По данным Минсельхоза, в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ним животных.

Сжигание тел животных будет производиться в специально оборудованном передвижном автотранспорте.

Компенсация владельцам животных будет выплачена по рыночной цене за счет республиканского бюджета.

Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений. В локализации заболевания работают 25 сотрудников.Министерство сельского хозяйства РК

Карантин снимут по результатам заключительной дезинфекции. В ведомстве отметили, что эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем.

Ящур – вирусное заболевание домашних и диких животных, характеризующееся острой инфекцией, лихорадкой и появлением волдырей на слизистой оболочке рта, вымени и коже копыт. Ящуром могут заболеть люди, однако от человека к человеку инфекция не передается.

Данияр Кунафин
Карагандинская область
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