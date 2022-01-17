Очаг ящура ликвидируют в Карагандинской области
По данным Минсельхоза, в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ним животных.
Сжигание тел животных будет производиться в специально оборудованном передвижном автотранспорте.
Компенсация владельцам животных будет выплачена по рыночной цене за счет республиканского бюджета.
Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений. В локализации заболевания работают 25 сотрудников.Министерство сельского хозяйства РК
Карантин снимут по результатам заключительной дезинфекции. В ведомстве отметили, что эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем.
Ящур – вирусное заболевание домашних и диких животных, характеризующееся острой инфекцией, лихорадкой и появлением волдырей на слизистой оболочке рта, вымени и коже копыт. Ящуром могут заболеть люди, однако от человека к человеку инфекция не передается.