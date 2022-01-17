Очаг ящура ликвидируют в Карагандинской области

По данным Минсельхоза, в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ним животных.

Сжигание тел животных будет производиться в специально оборудованном передвижном автотранспорте.

Компенсация владельцам животных будет выплачена по рыночной цене за счет республиканского бюджета.

Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений. В локализации заболевания работают 25 сотрудников. Министерство сельского хозяйства РК

Карантин снимут по результатам заключительной дезинфекции. В ведомстве отметили, что эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем.