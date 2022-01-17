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09:48 17.01.2022

Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании

Футбол Финал Суперкубок Испании Фото: Instagram/realmadrid
Королевский клуб в 12-й раз завоевал Суперкубок Испании, обыграв в финальном поединке «Атлетик», сообщает Zakon.kz.

Решающая встреча за престижный трофей прошла в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия). Мадридский коллектив уверенно взял верх над «Атлетиком» – 2:0. Хорват Лука Модрич с паса Родриго за семь минут до окончания первого тайма вывел свою дружину вперед.

Футбол Финал Суперкубок

Фото: Instagram/realmadrid

В начале второй половины игры форвард «сливочных» Карим Бензема удвоил преимущество, реализовав пенальти. У соперника был шанс сократить отставание, в конце матча полузащитник «Атлетика» Рауль Гарсия не смог забить 11-метровый штрафной в ворота Тибо Куртуа.

Самым ценным игроком финала признан футболист «Реала» Лука Модрич, 36-летний хорват получил приз MVP матча.

Куандык Шынасилов
Испания Мадрид Саудовская Аравия
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