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Спорт

Ямаль и Гави вывели "Барселону" в финал Суперкубка Испании

Футбол Финал Суперкубка, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 10:07 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 9 января футбольный клуб "Барселона" пробился в финал Суперкубка Испании, обыграв "Атлетик" со счетом 2:0. В составе победителей голами отметились Ламин Ямаль и Гави, сообщает Zakon.kz.

Первый поединок стадии 1/2 финала Суперкубка Испании прошел на арене King Abdullah Sports City в Саудовской Аравии.

Итогом матча стали два точных удара хавбеков каталонского коллектива. Сначала фанатов "блауграны" порадовал Гави, который открыл счет на 17-й минуте.

А после перерыва забитым мячом отметился Ламин Ямаль.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании в ночь на 10 января "Реал" встретится с "Мальоркой". Этот поединок также пройдет на стадионе King Abdullah Sports City, который вмещает 60 000 зрителей.

Королевский клуб прилетел на этот матч в прекрасном настроении. Три дня назад "сливочные" на стадии 1/16 финала Кубка Испании разгромили "Депортива Минера" (5:0), где главной звездой стал турецкий футболист Арда Гюлер, который дважды поразил ворота соперника.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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