Ямаль и Гави вывели "Барселону" в финал Суперкубка Испании
Первый поединок стадии 1/2 финала Суперкубка Испании прошел на арене King Abdullah Sports City в Саудовской Аравии.
Итогом матча стали два точных удара хавбеков каталонского коллектива. Сначала фанатов "блауграны" порадовал Гави, который открыл счет на 17-й минуте.
А после перерыва забитым мячом отметился Ламин Ямаль.
Во втором полуфинале Суперкубка Испании в ночь на 10 января "Реал" встретится с "Мальоркой". Этот поединок также пройдет на стадионе King Abdullah Sports City, который вмещает 60 000 зрителей.
Королевский клуб прилетел на этот матч в прекрасном настроении. Три дня назад "сливочные" на стадии 1/16 финала Кубка Испании разгромили "Депортива Минера" (5:0), где главной звездой стал турецкий футболист Арда Гюлер, который дважды поразил ворота соперника.