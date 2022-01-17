Депутаты Парламента перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»

Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» поручил создать глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января.

Новость по теме Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»

Фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.

Как подчеркнул президент страны, аккумулированные в фонде средства будут направляться на оказание помощи детям с редкими заболеваниями, на строительство спортивных объектов для детей в городах, районах, поселках, селах, оказание поддержки способным детям и на другие социальные цели.