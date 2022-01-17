09:50 17.01.2022
Депутаты Парламента перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Фото: Мажилис
Депутаты Сената и Мажилиса, поддерживая инициативу президента страны Касым-Жомарта Токаева о создании общественного социального фонда «Қазақстан халқына», перечислили в этот фонд свою однодневную заработную плату, передает Zakon.kz.
Общественный социальный фонд «Қазақстан халқына» поручил создать глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса 11 января.
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
Новость по теме
Фонд будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.
Как подчеркнул президент страны, аккумулированные в фонде средства будут направляться на оказание помощи детям с редкими заболеваниями, на строительство спортивных объектов для детей в городах, районах, поселках, селах, оказание поддержки способным детям и на другие социальные цели.