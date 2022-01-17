Назван ущерб для бизнеса Алматы от беспорядков и мародерства

По словам главы палаты, за период с 3 по 16 января в единый сall-центр НПП РК «Атамекен» «1432» поступило 7938 звонков. Из них 2226 звонков только по вопросам мародерства, а по возобновлению бизнеса и алгоритма оценки ущерба – 695 звонков.

В основном звонки поступают из нашего региона, так как большее число пострадавшего бизнеса находится в Алматы. Глава Палаты предпринимателей Алматы

По данным палаты, в Алматы выявлено 1573 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1876 объектах. При этом 1437 из них относятся к торговле, 44 – к общепиту, 64 – к финсектору, 23 – к логистике.

В секторе крупного бизнеса пострадало 68 компаний, из них 36 компаний с заявленной суммой 13 млрд тенге, 32 компании подсчитывают убыток. По среднему бизнесу в Алматы пострадало 80 компаний, из них 44 компании с заявленной суммой более 11 млрд тенге, 36 компаний подсчитывают убыток. В сфере малого бизнеса пострадало 1455 компаний, из них 969 компаний с заявленной суммой более 76 млрд тенге, 553 компании подсчитывают убыток.

Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 94,4 млрд тенге.

Айтуар Кошмамбетов

По данным палаты, на сегодня следственно-оперативные группы осмотрели более 1154 мест МСБ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, полностью завершить осмотр пострадавших объектов планируют в начале недели.

В ближайшие дни механизм возмещения ущерба предпринимателям, регламентирующий все вышеназванные процедуры, в том числе положение о региональных комиссиях, будет принят. Все нормативные документы будут доступны на InfoKazakhstan после их утверждения.

Накануне рестораторы сообщали, что единичные случаи грабежей кафе и ресторанов в вечернее время продолжаются, мародеры ломают стекла и двери в поисках продуктов.