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11:26 17.01.2022

Новаку Джоковичу на три года запретили въезд в Австралию

Теннис Австралия Запрет Фото: Instagram/djokernole
Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что сербский теннисист Новак Джокович три года не сможет въехать в страну, сообщает Zakon.kz.

16 января федеральным судом Мельбурна отклонено повторное аннулирование визы Новака Джоковича. И вечером того же дня первая ракетка мира был депортирован из Австралии. Тем самым мечта сербского спортсмена завоевать в рекордный, десятый раз трофей AusOpen не осуществилась. Плюс к этому, власти Австралии намекнули Новаку, что он больше не сможет завоевать чемпионский титул на зеленом континенте. До января 2026-го его не запустят в Австралию.

Визу Новака Джоковича аннулировал министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и в результате сербу на три года будет запрещен въезд в страну.Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс

34-летний Новак Джокович уже покинул территорию Австралии и 17 января прилетел в Дубай.

Куандык Шынасилов
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