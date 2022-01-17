Новаку Джоковичу на три года запретили въезд в Австралию

16 января федеральным судом Мельбурна отклонено повторное аннулирование визы Новака Джоковича. И вечером того же дня первая ракетка мира был депортирован из Австралии. Тем самым мечта сербского спортсмена завоевать в рекордный, десятый раз трофей AusOpen не осуществилась. Плюс к этому, власти Австралии намекнули Новаку, что он больше не сможет завоевать чемпионский титул на зеленом континенте. До января 2026-го его не запустят в Австралию.

Визу Новака Джоковича аннулировал министр иммиграции Австралии Алекс Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и в результате сербу на три года будет запрещен въезд в страну. Министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс

34-летний Новак Джокович уже покинул территорию Австралии и 17 января прилетел в Дубай.