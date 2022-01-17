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Законодательство РК
12:29 17.01.2022

На пять лет приостановлено действие постановления о предельном размере с/х участка для частников

отмена ограничений Фото: primerminister.kz.
Правительство Казахстана приостановило действие постановления от 2003 года, утверждающего максимальные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться в частной собственности у крестьян или фермеров, сообщает Zakon.kz.

«Приостановить до 31 декабря 2026 года действие постановления правительства РК от 22 октября 2003 года «Об утверждении предельных (максимальных) размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве частной собственности у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства», – говорится в документе.

Постановление введено в действие с 30 декабря 2021 года.

Напомним, прежние ограничения были введены в 2003 году, они являлись своего рода борьбой с «латифундистами».

Например, в Алматинской области:

  • в Карасайском районе предельный размер был 800 га для физлиц и 8 тыс. га – для юридических лиц;

  • в Талгарском районе – 2100 га для физлиц и 21 тыс. га для юридических лиц.

В Акмолинской области:

  • в Шортандинском районе – 1 тыс. га для физлиц и 35 тыс. га для юрлиц;

  • в Целиноградском районе – 7,5 тыс. га для физлиц и 40 тыс. га для юридических лиц.

Теперь до конца 2026 года никаких ограничений нет.

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