На пять лет приостановлено действие постановления о предельном размере с/х участка для частников
«Приостановить до 31 декабря 2026 года действие постановления правительства РК от 22 октября 2003 года «Об утверждении предельных (максимальных) размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения в пределах республики и одного административного района (города), области, которые могут находиться на праве частной собственности у гражданина РК для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК без иностранного участия и его аффилированных лиц для ведения сельскохозяйственного производства», – говорится в документе.
Постановление введено в действие с 30 декабря 2021 года.
Напомним, прежние ограничения были введены в 2003 году, они являлись своего рода борьбой с «латифундистами».
Например, в Алматинской области:
в Карасайском районе предельный размер был 800 га для физлиц и 8 тыс. га – для юридических лиц;
в Талгарском районе – 2100 га для физлиц и 21 тыс. га для юридических лиц.
В Акмолинской области:
в Шортандинском районе – 1 тыс. га для физлиц и 35 тыс. га для юрлиц;
в Целиноградском районе – 7,5 тыс. га для физлиц и 40 тыс. га для юридических лиц.
Теперь до конца 2026 года никаких ограничений нет.