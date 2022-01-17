В Алматы запустили весь общественный транспорт

C 17 января возобновило работу метро Алматы. Режим работы – с 7:00 до 21:00.

На сегодняшний день запущены все маршруты (151) и 1600 единиц подвижного состава, в том числе троллейбусные и пригородные маршруты.

Режим работы городских маршрутов – с 8:00 до 21:00, на пригородных маршрутах – с 9:00 до 21:00.

По словам руководителя Управления городской мобильности Гани Мурзаханова, во время беспорядков были повреждены 28 автобусов (26 – ТОО «Алматыэлектротранс», один – ТОО «АвтоАлмаТранс», один – ТОО «Автотрансгаз»). На сегодняшний день полностью восстановлены 16 автобусов, остальные 12 автобусов будут восстановлены по мере поставки запчастей (стекол) до конца января.

Аэропорт и железнодорожные вокзалы работают в штатном режиме.

С 15 января частично возобновлены междугородние перевозки в Талдыкорган, Тараз, Шымкент.

По результатам обследования улично-дорожной сети города выявлено разрушение 1050 кв. м дорожного покрытия, 410 м заваленных бордюров, 98 шт. разрушенных металлических решеток. Ремонтно-восстановительные работы завершены. Гани Мурзаханов

Разобрано 2025 кв. м брусчатки на тротуарах, покрытие тротуаров восстановлено.

Мурзаханов отметил, что в Алматы было повреждено оборудование 46 светофорных объектов и 121 дорожных знаков (Площадь Республики, пр. Назарбаева, пр. Достык, пр. Абая, пр. Райымбека, ул. Толе би, ул. Сатпаева, ул. Момышулы). На сегодняшний день оборудование полностью восстановлено.

Также ведутся работы по восстановлению автобусных павильонов: 43 автобусных павильона было повреждено, 23 из них полностью восстановлены. Остальные 20 павильонов планируется отремонтировать по мере изготовления стеклопакетов до конца января. Данные работы проводятся за счет средств частных инвесторов (ТОО «РТС» и ТОО «Юником Бизнес).

Также имеются повреждения и поломки 220 велосипедов и 21 велостанции «АлматыБайк». Кроме того, украдено 170 велосипедов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению и ревизии IТ-системы. Возобновление сервиса для населения запланировано до 20 января. Гани Мурзаханов

Он отметил, что прорабатывается вопрос выделения дополнительных средств (370 млн тенге) для ремонта поврежденных и восстановления украденных велосипедов.

Что касается деятельности платных парковок, то она временно приостановлена до отмены режима ЧП.

Повреждено 24 паркомата. На сегодняшний день данные паркоматы демонтированы на ремонт. Ремонтно-восстановительные работы планируется завершить до конца января по мере поставки комплектующих для паркоматов. Гани Мурзаханов

Руководитель управления городской мобильности также сообщил, что строительно-монтажные работы на развязках, пробивках и метро возобновлены. Отставаний от графиков не наблюдается.