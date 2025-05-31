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События

Схемы движения общественного транспорта изменят в Астане

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, автобусы Астаны, общественный транспорт Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 12:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане несколько автобусных маршрутов временно изменили из-за ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в CTS, речь идет о маршрутах сразу 11 столичных автобусов.

"Временно изменились схемы движения маршрутов №26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 55А, 61, 66, 501", – говорится в сообщении.

С измененными маршрутами можно ознакомиться на схемах:

Фото: instagram/cts_kz

Фото: instagram/cts_kz

Фото: instagram/cts_kz

Полностью со схемами движения можно ознакомиться в соцсетях компании.

Ранее в акимате Астаны сообщили, что с 30 мая по 8 июня в столице ограничат движение по проспекту Туран из-за среднего ремонта дорожного полотна.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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