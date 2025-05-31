Схемы движения общественного транспорта изменят в Астане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане несколько автобусных маршрутов временно изменили из-за ремонта дорог, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в CTS, речь идет о маршрутах сразу 11 столичных автобусов.
"Временно изменились схемы движения маршрутов №26, 27, 40, 42, 50, 51, 53, 55А, 61, 66, 501", – говорится в сообщении.
С измененными маршрутами можно ознакомиться на схемах:
Фото: instagram/cts_kz
Фото: instagram/cts_kz
Фото: instagram/cts_kz
Полностью со схемами движения можно ознакомиться в соцсетях компании.
Ранее в акимате Астаны сообщили, что с 30 мая по 8 июня в столице ограничат движение по проспекту Туран из-за среднего ремонта дорожного полотна.
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