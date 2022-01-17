Названы три района Алматы, которые сильнее всего пострадали во время январских событий
Об этом акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву на заседании городского штаба по восстановлению жизнеобеспечения мегаполиса доложил заместитель акима Ильяс Усеров.
В Алмалинском районе пострадали следующие объекты: семь продовольственных магазинов – на 13,7 млн тенге, 284 непродовольственных магазина – на 8 336 млн, два оружейных магазина – на 5 150 млн, 15 объектов общепита – на 158 млн, 35 ломбардов – на 2 625 млн, пять АЗС – на 52,5 млн, 25 финансовых организаций – на 145 млн, 29 объектов крупного бизнеса – на 3 965 млн.
Урон района составил порядка 20,4 млрд тенге.
В Ауэзовском районе разгромлены 153 магазина, в их числе один оружейный, девять объектов общепита, 21 АЗС, 11 ломбардов и 10 объектов крупного бизнеса.
Общий ущерб оценивается в 20,1 млрд тенге.
Объекты в Бостандыкском районе понесли урон на 17,3 млрд тенге.
По словам Ильяса Усерова, наименьшие потери у Наурызбайского района – 72,5 млн тенге.
Также замакима отметил, что работа по сбору данных по пострадавшим объектам продолжается, в том числе с выездом на место. Оценка была осуществлена на основе информации предпринимателей, то есть без проведения полноценного аудита с привлечением экспертов.
Как известно, в данное время правительство вырабатывает механизм оценки и возмещения ущерба. В этом документе будет регламентирована методика определения суммы возмещения, порядок работы комиссий и оценщиков, а также все другие процедуры.Ильяс Усеров
Ожидается, что подача заявок будет осуществляться через сайт infokazakhstan.kz (администратор НПП «Атамекен», сайт технически готов).
К заявке предпринимателям следует приложить пакет документов, который будет указан в механизме, в том числе уведомление о возбуждении уголовного дела по факту ущерба.
Расчеты будут производиться по трем категориям ущерба: по недвижимости, движимому имуществу и оборудованию, а также товарам.
В дальнейшем заявки рассматриваются районной комиссией. В ее состав планируется включить представителей маслихата, акимата, палаты предпринимателей и общественных объединений. Далее на основе всех подтверждающих документов и результатов оценки комиссией будет принято решение о компенсации ущерба.