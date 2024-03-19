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Законодательство РК

Трех полицейских осудили за пытки во время январских событий в Алматы

Трех полицейских осудили за пытки во время январских событий в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 16:49 Фото: Zakon.kz
Трое полицейских признаны виновными в пытках в ходе январских событий в Алматы. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По информации надзорного ведомства, 19 марта 2024 года в суде Алмалинского района огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий (статья 146 УК РК).

Прокуроры доказали, что 9 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района полицейские применили пытки в отношении трех граждан.

"В результате противоправных действий потерпевшим причинены физические страдания".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Обвиняемых осудили на три года.

"Также лишили их специальных званий и права работать на госслужбе".Пресс-служба прокуратуры Алматы

Стоит отметить, что приговор не вступил в законную силу.

18 марта 2024 года в суде Талдыкоргана состоялся аналогичный приговор: по фактам пыток осудили четырех бывших сотрудников полиции.

Анастасия Московчук
Беспорядки-2022 Алматы
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