Трех полицейских осудили за пытки во время январских событий в Алматы

Трое полицейских признаны виновными в пытках в ходе январских событий в Алматы. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По информации надзорного ведомства, 19 марта 2024 года в суде Алмалинского района огласили приговор в отношении трех сотрудников полиции по фактам пыток в период январских событий (статья 146 УК РК).

Прокуроры доказали, что 9 января 2022 года в Управлении полиции Алмалинского района полицейские применили пытки в отношении трех граждан.



"В результате противоправных действий потерпевшим причинены физические страдания". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Обвиняемых осудили на три года.

"Также лишили их специальных званий и права работать на госслужбе". Пресс-служба прокуратуры Алматы

Стоит отметить, что приговор не вступил в законную силу.

18 марта 2024 года в суде Талдыкоргана состоялся аналогичный приговор: по фактам пыток осудили четырех бывших сотрудников полиции.