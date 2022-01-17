НПП «Атамекен» выберет председателя на очередном съезде

В нацпалате напомнили, что 17 января по собственному желанию прекращены полномочия Тимура Кулибаева в должности председателя президиума НПП РК «Атамекен».

Новость по теме Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы НПП «Атамекен»

С уважением относимся к личному решению Тимура Аскаровича и выражаем благодарность за годы совместной работы. Тимур Кулибаев стоял у истоков создания национальной палаты предпринимателей и внес большой вклад в становление палаты как конструктивной диалоговой площадки бизнеса и власти. НПП РК «Атамекен»

В правлении НПП «Атамекен» отметили, что все действующие органы управления нацпалаты (президиум и правление, региональные советы и региональные палаты), сформированные согласно нормам закона, продолжают работать.

Как отметил в своем обращении Тимур Аскарович, сделано немало, но впереди стоят новые задачи. Сейчас по поручению главы государства правительством совместно с НПП начата работа по возмещению ущерба бизнесу, пострадавшему от беспорядков. В фокусе внимания остается борьба с последствиями усиливающейся пандемии. Нам важно, чтобы бизнес продолжал работать без локдаунов и жестких ограничений. Предстоит большая работа по выполнению задач, поставленных главой государства 11 января 2022 года. НПП РК «Атамекен»

В нацпалате напомнили, что председатель президиума избирается съездом. В связи с этим, как уточнили в «Атамекене», кандидатуру временно исполняющего обязанности председателя определят члены президиума на очередном заседании.

Мы, в свою очередь, продолжим работу по укреплению выборной системы НПП «Атамекен». В 2020 году проведены выборы в региональные советы. В ближайшее время правление НПП вынесет на обсуждение бизнес-сообщества давно назревший вопрос – порядок выборности членов отраслевых комитетов президиума предпринимателями соответствующих отраслей. НПП РК «Атамекен»

В результате, как отметили в нацпалате, к осени 2022 года, к очередному съезду обновится состав делегатов съезда и президиума.