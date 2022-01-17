Вирусолог: Волна заражений «омикрон-штаммом» в России спадет к концу января – началу февраля

Как сообщает РИА Новости, об этом вирусолог рассказал на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января – началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдет вниз. Анатолий Альтштейн

«Омикрон-штамм», по словам вирусолога, не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял.

По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается. Это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне. Анатолий Альтштейн

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «омикрон-штамм» коронавируса может быть менее опасным, чем его более ранние предшественники.