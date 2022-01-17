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15:10 17.01.2022

Вирусолог: Волна заражений «омикрон-штаммом» в России спадет к концу января – началу февраля

омикрон-штамм, заражение, волна, спад, вирусолог Фото: pixabay
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, когда в России спадет волна заражений «омикроном», передает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, об этом вирусолог рассказал на пресс-конференции, приуроченной к году со дня начала массовой вакцинации от COVID-19 в России.

Можно сделать прогноз, что, скорее всего, к концу января – началу февраля заболеваемость «омикроном» в России тоже пойдет вниз.Анатолий Альтштейн

«Омикрон-штамм», по словам вирусолога, не выдерживает такого огромного темпа заражения, который он взял.

По-видимому, возникает генетическая нестабильность этого вируса и его инфекционность, скорее всего, снижается. Это нуждается в тщательном научном изучении, но впечатление такое создается, что этот вирус не предназначен для длительного размножения на высоком уровне.Анатолий Альтштейн

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «омикрон-штамм» коронавируса может быть менее опасным, чем его более ранние предшественники.

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