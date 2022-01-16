16:25 16.01.2022
ВОЗ: «Омикрон» менее опасен, чем предыдущие штаммы
Фото: pixabay
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса может быть менее опасным, чем его более ранние предшественники, сообщает Zakon.kz.
Об этом появились свидетельства, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».
В то же время в организации призвали не считать «Омикрон» несерьезной инфекцией и напомнили, что коронавирус может давать серьезные осложнения для здоровья.
Мелита Вуйнович отметила, что вакцины в первые полгода хорошо защищают от тяжелой заболеваемости, однако со временем защита снижается.
Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов назвал омикрон-штамм последней атакой коронавируса. Но добавил, что этот вариант не является последней мутацией вируса.