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16:25 16.01.2022

ВОЗ: «Омикрон» менее опасен, чем предыдущие штаммы

омикрон-штамм, ВОЗ Фото: pixabay
Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм коронавируса может быть менее опасным, чем его более ранние предшественники, сообщает Zakon.kz.

Об этом появились свидетельства, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

В то же время в организации призвали не считать «Омикрон» несерьезной инфекцией и напомнили, что коронавирус может давать серьезные осложнения для здоровья.

Мелита Вуйнович отметила, что вакцины в первые полгода хорошо защищают от тяжелой заболеваемости, однако со временем защита снижается.

Ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов назвал омикрон-штамм последней атакой коронавируса. Но добавил, что этот вариант не является последней мутацией вируса.

Константин Вноровский
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